തർക്കം, കെട്ടിപ്പിടിത്തം, പിന്നാലെ വെടിവച്ചു; പെൺസുഹൃത്തിനെ കൊന്ന് ജീവനൊടുക്കി

നോയിഡ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോളജ് ക്യാംപസിൽ പെൺസുഹൃത്തിനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിദ്യാർഥി സ്വയം ജീവനൊടുക്കി. നോയിഡയിലെ ശിവ് നാടാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസിലെ മൂന്നാം വർഷ സോഷ്യോളജി വിദ്യർഥി അനൂജ് ആണ് സുഹൃത്തായ സ്നേഹയെ കൊന്ന് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ചത്.

അനൂജും സ്നേഹയും ക്യാംപസിന്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിനു പുറത്ത് തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. പിന്നീട് സ്നേഹയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത ശേഷം അനൂജ് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് പോയ അനൂജ് അവിടെവച്ച് സ്വയംവെടിയുതിർത്തു മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നോയിഡ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സ്നേഹയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായില്ലെന്നും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കൊലപാതകത്തിനു മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (വലത്), കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലം (വലത്)

English Summary: Student Hugs Friend, Then Shoots Her On Campus Near Noida, Kills Himself