കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യുവതിക്കുനേരേ നഗ്നതാ പ്രദർശനം; തമിഴ് യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യുവതിക്കു നേരേ നഗ്നതാ പ്രദർശനം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി സെൽവ (24) അറസ്റ്റിലായി. വർക്കല സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് പരാതിക്കാരി. ഇയാൾ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരേ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പരസ്യമായി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Youth arrested for Flashing in KSRTC bus at Thiruvananthapuram