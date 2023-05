‘മോചനത്തിന് 1 കോടി വേണം’: മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകവുമായി പെൺകുട്ടി

കൊൽക്കത്ത ∙ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന് പതിനാറുകാരിയുടെ വ്യാജ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകം. മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു കോടി രൂപ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചു. ബംഗാളിലെ ബന്ദ്രോണിയിലായിരുന്നു സംഭവം.



കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പത്താംക്ലാസ് ഫലം പുറത്തുവന്നത്. പെൺകുട്ടിക്ക് 31 ശതമാനമായിരുന്നു മാർക്ക്. മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കാനാകാത്തതിനാൽ, ആറു വയസുള്ള സഹോദരിയോടൊപ്പം കഫേയിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുകയായിരുന്നു.

ഏറെനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതായതോടെ, മാതാപിതാക്കൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്നാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനിടയിൽ ഇരുവരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു കോടിയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നുമുള്ള സന്ദേശം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു.

പൊലീസ് സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സ്കൂട്ടർ ലോക്കൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായി കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് റെയിൽവേ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കൃഷ്‌ണനഗറിലെ നഴ്സിങ് ഹോമിന് മുന്നിൽ നിന്നും ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാലാണ് വീടുവിട്ടിറങ്ങിയതെന്ന് പ‌െൺകുട്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു

