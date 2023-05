മലപ്പുറത്ത് ‌വൻ ലഹരിവേട്ട; 112.67 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം ∙ ചോക്കാട് 112.67 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേരെ എക്സൈസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. നിലമ്പൂർ ചോക്കാട് നാലു സെന്റ് കോളനിയിൽ നീലമ്പ്ര വീട്ടിൽ നൗഫൽ ബാബു, ചോക്കാട് ചപ്പാത്തിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അജ്‌മൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നിരവധി ലഹരിമരുന്ന് കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് നൗഫൽ ബാബു.

ഇയാളെ 15.67 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കാളികാവ് എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ടി.ഷിജുമോനും സംഘവും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് മുഹമ്മദ് അജ്മലിനെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇയാളിൽനിന്ന് 97 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തി. മുഹമ്മദ് അജ്മൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ചിരുന്നത്. നൗഫൽ ബാബു പണം നൽകുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു അജ്‌മൽ എംഡിഎംഎ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് വിദ്യാർഥികൾക്കുൾപ്പെടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു.

പ്രദേശത്തെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെ ജനജാഗ്രതാ സദസ്സുകള്‍ രൂപീകരിച്ച് നേരിടുമെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ടി.ഷിജുമോൻ പറഞ്ഞു. പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർമാരായ പി.അശോക്, എം.എൻ.രഞ്ജിത്ത്, സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫിസർമാരായ വി.ലിജിൻ, മുഹമ്മദ്‌ ഹബീബ്, മുഹമ്മദ്‌ ഷെരീഫ്, എ.കെ.നിമിഷ, എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ പ്രദീപ്‌കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ മഞ്ചേരി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Excise arrested two men with MDMA in Malappuram