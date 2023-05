മോസ്കോ∙ ബറാക് ഒബാമ ഉൾപ്പെടെ 500 അമേരിക്കക്കാർക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി റഷ്യ. റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറോളം കമ്പനികളെയും ആളുകളെയും വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റഷ്യയുടെ നീക്കം.

ടിവി അവതാരകരായ സ്റ്റീഫൻ കോൾബർട്ട്, ജിമ്മി കിമ്മൽ, സേത് മേയേർസ് എന്നിവരുടെ പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. സിഎൻഎൻ അവതാരക എറിൻ ബർനറ്റ്, എംഎസ്എൻബിസി അവതാരകരായ റേച്ചൽ മാഡ്ഡോ ജോ സ്കാർബറോ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സെനറ്റർമാർ, കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ യുഎസിലെ വിവിധ പഠന, ഉപദേശക വിദഗ്ധ സമിതി (തിങ്ക് ടാങ്ക്) അംഗങ്ങളെയും റഷ്യ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനികളുടെ മേധാവിമാർക്കും വിലക്കുണ്ട്.

