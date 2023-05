കാട്ടാക്കട ആൾമാറാട്ടം: പ്രിൻസിപ്പൽ ഷൈജുവിനെ നീക്കി; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിലെ ആൾമാറാട്ട വിഷയത്തിൽ താൽക്കാലിക പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ജി.ജെ.ഷൈജുവിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി. കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. സർവകലാശാലയെ മനപ്പൂർവം കബളിപ്പിച്ചതിന് പ്രിന്‍സിപ്പൽ ഷൈജുവിനെതിരെയും എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് എ.വിശാഖിനെതിരെയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു. കോളജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിച്ചു ജയിച്ച പെൺകുട്ടിക്കു പകരം എസ്എഫ്ഐ നേതാവായ വിശാഖിന്റെ പേരാണ് പ്രിന്‍സിപ്പൽ സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയച്ചത്.



ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് കബളിപ്പിക്കലാണെന്ന് കേരള സർവകലാശാ വൈസ് ചാൻസലർ (വിസി) ഡോ. മോഹനൻ കുന്നമ്മൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അധ്യാപകനെന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഷൈജു ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകി. കോളജ് അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കോളജിന്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കും. വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചതിനാൽ 5 വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ ചുമതലകളിൽനിന്നും ഷൈജുവിനെ നീക്കി.

എല്ലാ കോളജുകളിൽനിന്നും അയച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കും. രേഖകൾ അടിയന്തരമായി അയയ്ക്കാൻ കോളജുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് റദ്ദ് ചെയ്തു. വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ പരാതി പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം അധ്യാപകനിൽനിന്ന് നികത്തും. അല്ലെങ്കിൽ കോളജ് നൽകേണ്ടിവരും. തെറ്റ് പറ്റിയതായി പ്രിൻസിപ്പൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാർഥിക്കും അതിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നും വിസി പറഞ്ഞു.

കോളജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിച്ചു ജയിച്ച പെൺകുട്ടിക്കു പകരം എസ്എഫ്ഐ നേതാവായ ആൺകുട്ടിയുടെ പേരു ചേർത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പട്ടിക നൽകിയ സംഭവം വിവാദമായതോടെ നേതാവിന്റെ പേര് കോളജ് അധികൃതർ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബർ 12നു നടന്ന കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർ (യുയുസി) സ്ഥാനത്തേക്ക് എസ്എഫ്ഐ പാനലിലെ ആരോമലും അനഘയും ജയിച്ചു. എന്നാൽ, കൗൺസിലർമാരുടെ പേരുകൾ കോളജിൽനിന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കു നൽകിയപ്പോൾ അനഘയ്ക്കു പകരം കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഎസ്‍സി വിദ്യാർഥി എ.വിശാഖിന്റെ പേരാണ് നൽകിയത്.

എസ്എഫ്ഐ കാട്ടാക്കട ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാണു വിശാഖ്. കോളജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിശാഖ് മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല. കോളജുകളിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യുയുസിമാരിൽനിന്നാണു വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ സർവകലാശാല യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വിശാഖിനെ കേരള സർവകലാശാലാ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പദവിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോളജ് തലത്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയതെന്നാണു വിവരം. വിശാഖിനെ എസ്എഫ്ഐയിൽനിന്നും സിപിഎമ്മിൽനിന്നും പുറത്താക്കി.

English Summary: SFI Impersonation Row: Principal was removed from the post