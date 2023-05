ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമം; പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ വെടിവച്ചിട്ട് ബിഎസ്എഫ്

അമൃത്‌സർ ∙ പഞ്ചാബിൽ അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ അതിർത്തി സുരക്ഷാസേന വെടിവച്ചിട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അമൃത്‌സറിലെ ധരിവാൾ, രത്തൻ ഖുർദ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ അതിർത്തി രക്ഷാസേന പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തിയത്.

രാത്രി 9നാണ് ധരിവാളിലെ ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തുകയും വെടിവച്ചിടുകയും ചെയ്തത്. പിന്നാലെ രാത്രി 9.30 ഓടെ രത്തൻ ഖുർദിൽ ഡിജെഐ മാട്രിസ് ആര്‍ടികെ 300 എന്ന ക്വാഡ്‌കോപ്റ്റര്‍ വിമാനവും വെടിവച്ചിട്ടു. ആകാശത്ത് ചലിക്കാതെ നിലയുറപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളാണ് ക്വാഡ്‌കോപ്റ്ററുകള്‍.

സാധാരണ ഡ്രോണുകളെക്കാള്‍ മികച്ച വിവരശേഖരണം സാധ്യമാക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകളുടെ സവിശേഷത. രണ്ടാമത് കണ്ടെത്തിയ ഡ്രോണില്‍ 2.6 കിലോ തൂക്കമുള്ള ഹെറോയിനെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു പദാര്‍ഥവും കണ്ടെത്തി.

