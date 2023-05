തിരുവനന്തപുരം∙ പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിൽ ദുർഭരണത്തിനും അഴിമതിക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും നികുതികൊള്ളയ്ക്കുമെതിരെ ജനരോഷം ആളിക്കത്തിച്ച് യുഡിഎഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയൽ സമരം. മുന്നണിയിലെ മുൻനിര നേതാക്കൾ എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന സമരത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരായ കുറ്റപത്രം ജനസമക്ഷം യുഡിഎഫ് അവതരിപ്പിക്കും.

Read also: ‘നോട്ട് പിൻവലിച്ചത് ചിപ്പ് ക്ഷാമം കൊണ്ടെന്ന് പറയരുത്; വിശ്വഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി’



രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ എല്ലാ ഗേറ്റുകളും വളഞ്ഞു. പിന്നാലെ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തകരും 9 മണിക്കു മുൻപായി ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തകരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ അണിനിരക്കും. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ മൂന്നു ഗേറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ വളയും. പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് മുൻപിൽ ബിജെപി രാപ്പകല്‍ സമരത്തിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: UDF to protest against LDF government at Secretariat