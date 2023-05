ഹിരോഷിമയിൽ സെലൻസ്കി പറന്നിറങ്ങിയത് ഫ്രഞ്ച് വിമാനത്തിൽ; മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്?

ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിൽ ജി7 ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) ​| പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (Photo by Handout / Ministry of Foreign Affairs of Japan / AFP)