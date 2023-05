മധ്യകേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമുന്നേറ്റത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലം: മുഖ്യമന്ത്രി

കോട്ടയം∙ മധ്യകേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമുന്നേറ്റത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെയും വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെയും ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരളത്തിൽ സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്കു മാത്രമായി 3030 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ആർസിസി, മലബാർ റിജണൽ കാൻസർ സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ വർഷം റോബോട്ടിക് സർജറി ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു.



വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.എസ്.ശങ്കറിന് നൽകി മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. മന്ത്രി വി.എൻ വാസവൻ, തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി ബിന്ദു, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോ.തോമസ് മാത്യു, കലക്ടർ ഡോ.പി.കെ ജയശ്രീ, മെഡിക്കൽ കോളജ് സുപ്രണ്ടന്റ് ഡോ.ടി.കെ ജയകുമാർ, ഡോ.ഷിബു ലാൽ,ആര്യാ രാജൻ, അഞ്ജു മനോജ്, സജി തടത്തിൽ, ഡോ.റോസമ്മ സോണി, അരുൺ ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ:

∙ സൂപ്പർ സ്പെഷാലറ്റി ബ്ലോക്ക്

268.60 കോടി രൂപ മുടക്കി 9 നിലകളിലായി 3,00,000 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് സൂപ്പർ സ്പെഷാലറ്റി ബ്ലോക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്. 310 കിടക്കകൾ, 11 ആധുനിക ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററുകൾ, 50 ഐസിയു കിടക്കകൾ, അത്യാധുനിക ലാബ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം. അതിവേഗം പണി പൂർത്തിയാക്കി താക്കോൽ കൈമാറുന്ന തരത്തിലാണ് കരാർ. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ ഹൈറ്റ്സിനാണു നിർമാണച്ചുമതല.

∙പാരാമെഡിക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ

2016-17 ൽ അനുവദിച്ച 6 കോടി പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പിഡബ്ല്യുഡിയാണ് കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നത്. 4 നിലകളിലായി 5 ബ്ലോക്കുകളാണ് കെട്ടിടത്തിനുള്ളത്. ഇതിൽ ഒന്ന്, രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് നിലകളുടെ നിർമാണമാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. 1846 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് വിസ്തീർണം.

∙ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷം

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ ക്യാംപസ് ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, ഹെറിറ്റേജ് കാംപസ്, ഓഡിറ്റോറിയം എന്നിവ.

ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ:

∙ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് സയന്റിഫിക് വെയർഹൗസ്

ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 17 കോടി രൂപ മുടക്കി അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജില്ലാ മരുന്ന് സംഭരണകേന്ദ്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1500 ചതുരശ്ര അടിയിൽ 5 നിലകളിലായി മൾട്ടി ലെവൽ റാക്കിങ്ങ് സംവിധാനത്തോടെയാണു കെട്ടിട നിർമാണം. മരുന്നുകൾ കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി മെറ്റീരിയൽ ലിഫ്റ്റ്, ശീതികരണ മുറി, ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് റൂം, തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ സ്റ്റാർ - 3 കോടി

3 കോടി രൂപയുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പിഡബ്ല്യുഡി 2 നിലകളിലായി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനു 1276 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണം ഉണ്ട്. ഇതിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച ഒന്നാം നിലയാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.

∙ഒഫ്താൽമോളജി ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ

ആർഎസ്ബിവൈ ഫണ്ട് - 1.79 കോടി ഉപയോഗിച്ച് ജില്ലാ നിർമിതി കേന്ദ്രം വഴി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഫ്താൽമോളജി ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ. കണ്ണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അൾട്രാ ക്ലീൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിൽ മോഡുലാർ സംവിധാനത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ പാൻഡെമിക് ഐസിയു– ഗൈനക്കോളജി

എൻഎച്ച്എം ഫണ്ടിൽ നിന്നു 58.47 ലക്ഷം മുടക്കി വാസ്പ്കോസ് ആണ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ പാൻഡമിക് ഐസിയു നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 കിടക്കകളാണ് ഉള്ളത്. കോവിഡ് പോലുള്ള മഹാമാരികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ നൽകുവാനും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്താനും സഹായിക്കും.

∙ 3 കോടി 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ

നൂറോ നാവിഗേഷൻ, 1.5 കോടി, ഓപ്പറേറ്റിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്1.36 കോടി, സി. ആം15 ലക്ഷം, ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോ മോണറ്ററിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ 3 കോടി 16 ലക്ഷം രൂപയുടെ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം.

∙ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിവ്യൂ ബോർഡ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിവ്യൂ ബോർഡ്. 35 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. എൻഎച്ച്എം ആയിരുന്നു പദ്ധതി നിർവഹണം. നടത്തിയത്. ചെയർപഴ്സൻ റൂം, റിവ്യൂ ബോർഡ് സിറ്റിങ് റൂം, അംഗങ്ങൾക്കുള്ള മുറി,. ഓഫിസ് റിസെപ്ക്‌ഷൻ, വെയ്റ്റിങ് ഏരിയ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: The role played by Kottayam Medical College in the advancement of health in Kerala is remarakable : Chief Minister