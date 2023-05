എസ്എഫ്ഐ ആൾമാറാട്ട കേസ്: സിപിഎമ്മിന് കത്ത് നൽകി 2 എംഎൽഎമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാട്ടാക്കട ക്രിസ്‌ത്യൻ കോളജിലെ എസ്എഫ്ഐ ആൾമാറാട്ട കേസിൽ രണ്ടു എംഎൽഎമാർ സിപിഎമ്മിന് കത്ത് നൽകി. അരുവിക്കര എംഎൽഎ ജി.സ്റ്റീഫനും കാട്ടക്കട എംഎൽഎ ഐ.ബി.സതീഷുമാണ് കത്ത് നൽകിയത്.

വിജയിച്ച എസ്എഫ്ഐ സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റിയതിൽ പങ്കില്ലെന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. പാർട്ടി നേതാക്കൾ അറിയാതെ ആൾമാറാട്ടം നടക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എംഎൽഎമാരുടെ കത്ത്.

English Summary: Two Mla's give letter to CPM in SFI impersonation in Kattakada College