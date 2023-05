എസ്എസ്എൽസിക്ക് വലിയ വിജയം; ഭാവി ചോദ്യചിഹ്നമായി മലപ്പുറത്ത് 21,812 കുട്ടികൾ

മലപ്പുറം ∙ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ വിജയിച്ച മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ, ഇത്തവണയും 28 ശതമാനം പേർക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിന് സീറ്റുകളില്ല. 77,000ലധികം കുട്ടികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സീറ്റുകളുടെ കുറവ് നികത്തണമെന്ന ആവശ്യമായി പ്രതിഷേധം ഉയർത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ.

ഹയർ സെക്കൻഡറി, വിഎച്ച്എസ്‌ഇ ഉൾപ്പെടെ 44,740 പ്ലസ് വൺ മെറിറ്റ് സീറ്റുകളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളത്. ഇത്തവണ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത് 77,827 കുട്ടികളും. അൺ എയ്ഡഡ്, പോളിടെക്നിക്, ഐടിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപരി പഠന സാധ്യതകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാലും 56,015 സീറ്റുകളാണ് ആകെയുള്ളത്. 21,812 കുട്ടികൾക്ക് നിലവിലെ സ്ഥിതി പ്രകാരം സീറ്റു ലഭിക്കില്ല.

പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വി.കാർത്തികേയൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സിബിഎസ്‌ഇ, ഐസിഎസ്‌ഇ ഫലങ്ങളും വരുന്നതോടെ ജയിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളും സേ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികളും ചേരുന്നതോടെ മലപ്പുറത്ത് ഉപരി പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന് മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാവും എംഎൽഎയുമായ പി.അബ്ദുൽ ഹമീദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇത്തവണ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വർധനവുണ്ട്. ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്കു പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളിൽ തുടർ പഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമോയെന്നാണ് ആശങ്ക.

