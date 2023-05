കർണാടകയിലെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷമില്ല, ലക്ഷ്യം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡി.കെ.ശിവകുമാർ

ബെംഗളുരൂ∙ കർണാടകയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ സന്തോഷമില്ലെന്നും ലക്ഷ്യം അടുത്തവർഷം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഡി.കെ ശിവകുമാർ.



‘‘നമുക്ക് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 135 സീറ്റ് കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. ‌നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. രാജ്യം നമ്മളെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവയ്ക്കണം.’’ – ഡി.കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ കൂടെ ഡി.കെ ശിവകുമാർ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഓർമദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചിരുന്നു.

‘‘ബിജെപിയിലെ ആർക്കും ഭീകരവാദത്തെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അവർ കോൺഗ്രസ് ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഭീകരവാദം കാരണമാണ്.’’– സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

