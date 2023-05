പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ അനധികൃത പൂജ; കുമളി സ്വദേശിയും അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട ∙ ശബരിമല മകരജ്യോതി തെളിയുന്ന പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ കടന്നുകയറി അനധികൃതമായി പൂജ നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. കുമളി സ്വദേശി ചന്ദ്രശേഖരൻ (കണ്ണൻ) ആണ് കട്ടപ്പനയിൽ അറസ്റ്റിലായത്. പൂജയ്ക്കെത്തിയ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയെ വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരായ രാജേന്ദ്രൻ കറുപ്പയ്യ, സാബു മാത്യു എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയതു ചന്ദ്രശേഖരനാണ്.



കറുപ്പയ്യ, സാബു മാത്യു എന്നിവർ നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. 3000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയാണ് ഇവർ നാരായണൻ സ്വാമിയെ സംരക്ഷിത വനംമേഖലയിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടത്. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പിടിയിലായത്. ഇയാൾ കട്ടപ്പനയിലുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് വനംപാലകരെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റോടെ കൂടുതൽ വിവരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ െപാലീസും സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

