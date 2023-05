താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ദമ്പതികളും കുട്ടികളും സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കോഴിക്കോട്∙ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി മരിച്ചു. കൊടുവള്ളി പാലകുറ്റി സ്വദേശി ഹനീഫയുടെ ഭാര്യ സക്കീന ബാനു (25) ആണ് മരിത്. ഒന്നാം വളവിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

മരം കയറ്റി ചുരം ഇറങ്ങുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പും ചുരം കയറുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ദമ്പതികളും രണ്ടു കുട്ടികളുമാണ് സ്കൂട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നാലു പേരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സക്കീന ബാനു മരിച്ചിരുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

‌English Summary: Scooter passenger injured in accident at Thamarassery Pass dies; One is in critical condition