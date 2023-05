ഭോപ്പാൽ∙ മയിലിന്‍റെ തൂവലുകൾ പറിച്ചെടുത്ത വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. മധ്യപ്രദേശിലെ കട്‌നിയിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. അതുൽ എന്ന യുവാവാണ് മയലിനോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയത്. സുഹൃത്ത് നോക്കിനിൽക്കെ അതുൽ മയിലിന്‍റെ തൂവലുകൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗാനം സഹിതമാണ് അതുൽ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്.



വിഡിയോ വൈറലായതോടെ യുവാവിനെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്തു വന്നു. പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

‘‘വൈറൽ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ബൈക്കിന്‍റെ നമ്പർ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുവാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ജില്ലയിലെ റീത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കേസ്’’– ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ (ഡിഎഫ്ഒ) ഗൗരവ് ശർമ്മ അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതുൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പ്രതികളെ കണ്ടാൽ വിവരം അറിയിക്കാൻ നാട്ടുകാരോടും മാധ്യമങ്ങളോടും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Gruesome Video Of Man Torturing Peacock Viral, Accused On The Run