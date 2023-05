2024ന്റെ അവസാനം രാജസ്ഥാനിലെ റോഡുകൾ യുഎസ് റോഡുകൾപ്പോലെയാകും: ഗഡ്കരി

ജയ്പുർ∙ 2024ന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ റോഡുകൾ യുഎസിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒന്നായി മാറും. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞവയാക്കി മാറ്റുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവുകൂടിയായ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹനുമാൻഗഡ് ജില്ലയിലെ പക്ക സർന ഗ്രാമത്തിൽ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കു തറക്കല്ലിടുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുഎസിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്ന വാചകം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു – ‘‘അമേരിക്കയുടെ റോഡുകൾ നല്ലതാണ് അതുപക്ഷേ, അമേരിക്ക സമ്പന്നമായതുകൊണ്ടല്ല. അമേരിക്ക സമ്പന്നമായത് മികച്ച റോഡുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.’’

‘‘2024ന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി രാജസ്ഥാനിലെ റോഡുകൾ അമേരിക്കയിലേതു പോലെയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുന്നു. ഈ റോഡുകൾ കാരണം രാജസ്ഥാൻ സന്തോഷമുള്ള, സമൃദ്ധിയുള്ള രാജ്യമായി മാറും. സർക്കാരുകൾ മാറുമ്പോൾ സമൂഹവും മാറണം. ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നും വിശപ്പിൽനിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മയിൽനിന്നും മോചനം വേണം. കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടണം. യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കണം. രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ തോതു കുറച്ച് കയറ്റുമതി കൂട്ടണം. കർഷകർ സമ്പന്നരാകണം’’ – ഗഡ്കരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആറ് ദേശീയപാതകളുടെയും സേതു ബന്ധൻ പദ്ധതിക്കുകീഴിൽ ഏഴ് റെയിൽവേ ഓവർബ്രിജുകളുടെയും തറക്കല്ലിടുന്നത് ഉൾപ്പെടെ 2,050 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഗഡ്കരി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

