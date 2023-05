സിഐയും വനിതാ ഡോക്ടറും സഞ്ചരിച്ച കാർ ബൈക്കിലിടിച്ച് നിർത്താതെ പോയി; അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷണര്‍

കൊച്ചി ∙ കൊച്ചിയില്‍ സിഐയുടെ വാഹനം ബൈക്ക് യാത്രികനെ ഇടിച്ചിട്ട ശേഷം നിര്‍ത്താതെ പോയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷണര്‍ കെ.സേതുരാമന്‍. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കേസെടുക്കാതിരുന്നത് പരാതി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനാലാണ്. പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതി അജ്ഞാതന്‍ എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇടിച്ച വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര്‍ മാത്രമാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളത്.

∙ ഒളിച്ചുകളി അവസാനിപ്പിക്കാതെ പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിന് രാത്രി ഒന്‍പതരയോടെയാണ് കടവന്ത്ര ഇന്‍സ്പെക്ടറും ഒരു വനിതാ ഡോക്ടറും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രികനെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെങ്കിലും അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറിന്റെ നമ്പർ മാത്രം വച്ച് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ചതിനും പരുക്കേല്‍പിച്ചതിനുമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്തെന്നാണ് പൊലീസ് വാദം.

അതേസമയം, അപകടമുണ്ടായി മൂന്നു ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോഴും കേസെടുത്തിരുന്നില്ല. പരുക്കേറ്റ യുവാവിന്റെ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടലില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് കേസെടുത്തില്ലെന്നുമായിരുന്നു തോപ്പുംപടി പൊലീസിന്റെ വിചിത്രവാദം. ഹാര്‍ബര്‍ പാലത്തില്‍ അപകടമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കാര്‍ നിര്‍ത്തിയത്.

വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസുകാര്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറാണ് വാഹനത്തിലെന്നറിഞ്ഞതോടെ സ്ഥലംവിടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്തിക്കാന്‍ എഫ്ഐആര്‍ പോലും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതെ പൊലീസ് ഒളിച്ചുകളിച്ചത്.



English Summary: The crash of CI's vehicle will be investigated: Commissioner