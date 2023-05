പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ നീക്കം: കെ.സി.ത്യാഗി വീണ്ടും ജെഡിയു മുഖ്യവക്താവ്, പ്രത്യേക ഉപദേഷ്ടാവ്

പട്ന ∙ ജനതാദൾ (യു) മുഖ്യ വക്താവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.സി.ത്യാഗി തിരിച്ചെത്തി. മാർച്ചിൽ ജെഡിയു ഭാരവാഹി പുനഃസംഘടനയിൽ കെ.സി.ത്യാഗിയെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, മുഖ്യ വക്താവ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയിരുന്നു. കെ.സി.ത്യാഗിയുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ഭാരവാഹിത്വത്തിൽനിന്നു മാറ്റിയതെന്നായിരുന്നു ജെഡിയുവിന്റെ ന്യായീകരണം.

ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ നീക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കെ.സി.ത്യാഗി മുഖ്യ വക്താവ് സ്ഥാനത്തേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ഉപദേഷ്ടാവ് പദവിയും വഹിക്കും. പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ലലൻ സിങ്ങുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത കാരണമാണു നേരത്തേ കെ.സി.ത്യാഗിയെ മാറ്റിയതെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കെ.സി.ത്യാഗിയുടെ സംഘാടക മികവ് പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണു തിരിച്ചെടുക്കലിനു നൽകിയ വിശദീകരണം.

English Summary: K C Tyagi returns as JD(U) chief spokesperson months after surprise omission