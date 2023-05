ആൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; ലീഗ് നേതാവിനും കൂട്ടാളിക്കുമെതിരെ കേസ്

കാസർകോട് ∙ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന കേസിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ കേസ്. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മുളിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും ലീഗ് നേതാവുമായ എസ്‍.എം.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്ക് (58) എതിരെയാണ് ആതുർ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ കൂട്ടാളി തൈസീർ എന്നയാൾക്കെതിരെയും പീഡനക്കുറ്റം ചുമത്തി. രണ്ടുപേരും ഒളിവിലാണ്. ആൺകുട്ടിക്ക് ലഹരി നൽകുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് തൈസീർ ആണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആൺകുട്ടിയെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്കു കൈമാറുകയായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

‘‘രണ്ടു പരാതികളാണു കുട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരെണ്ണം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്കും മറ്റൊരെണ്ണം തൈസീറിനും എതിരെയാണ്. ഇതു പ്രകാരമെടുത്ത രണ്ടു കേസുകളിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്’– ആതുർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ എ.അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 11ന് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി വിദ്യാർഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും വീടിനടുത്തുള്ള ക്രഷറിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണു പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പോക്സോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇരുവർ‌ക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയെ പാർട്ടിയുടെ മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ലീഗ് പുറത്താക്കി. ലീഗിന്റെ മറ്റു സംഘടനകളിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: IUML leader, accomplice charged with drugging and sexually assaulting schoolboy in Kasaragod