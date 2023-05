ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിനായി ഒന്നിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുങ്ങുന്നു. 2024 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണികൾ കൂട്ടായ്‌മയ്‌ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ, ഉപ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആർജെഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ. ഇരുവരും തിങ്കളാഴ്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, മുതിർന്ന നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തും.

വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കും. പ്രതിപക്ഷ വിശാലന ഐക്യത്തിന്റെ യോഗം ഉടൻ പട്നയിൽ ചേരുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിവിധ കൂടിക്കാഴ്ചകളെന്നാണ് സൂചനകൾ.

ഇതിനോടകം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനർജി, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് അഖിലേഷ് യാദവ്, ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്‌നായിക്, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി കൺവീനറുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ, എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ, ഇടത് നേതാക്കളായ സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഡി.രാജ എന്നിവരുമായി നിതീഷ് കുമാർ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കോൺഗ്രസുമായുള്ള യോഗം.

ഒരാളെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടാൽ, ബിജെപിക്കെതിരെ നിരവധി സീറ്റുകൾ നേടാനാകുമെന്നാണ് നിതീഷ് കുമാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂട്ടായ്‌മയ്ക്ക് തടസ്സമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. വിശാല ഐക്യത്തെ ആരു നയിക്കുമെന്ന ചോദ്യവും ഗൗരവമേറിയതാണ്.

ഇതിനിടെ, ഡൽഹി സർക്കാരിന് അനുകൂലമായുള്ള ഉത്തരവ് മറികടക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെന്നായിരുന്നു വിമർശനം. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം നേടിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമങ്ങള്‍.

