കൊച്ചി ∙ യുവാവിനെ വാഹനമിടിച്ചശേഷം കടവന്ത്ര ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കടന്നുകളഞ്ഞ കേസില്‍ ഒളിച്ചുകളി അവസാനിപ്പിക്കാതെ പൊലീസ്. മനോരമ ന്യൂസ് വാര്‍ത്തയ്ക്കു പിന്നാലെ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തെങ്കിലും, പ്രതി അജ്ഞാതന്‍ എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വാഹന നമ്പര്‍ മാത്രമേ എഫ്ഐആറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവാവ് പരാതി നൽകി നാലു ദിവസമായിട്ടും ഇൻസ്പെക്ടർ ജി.പി.മനുരാജിനെയും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ഡോക്ടറെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു തോപ്പുംപടി പൊലീസെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ 18ന് രാത്രി ഒന്‍പതരയോടെയാണ് കടവന്ത്ര ഇന്‍സ്പെക്ടറും വനിതാ ഡോക്ടറും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ സ്കൂട്ടര്‍ യാത്രികനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്. വാഹനം നിര്‍ത്താതെ പോയ കേസില്‍ പൊലീസിന്റെ ഒത്തുകളി വാർത്തയായതിനു പിന്നാലെ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. വൈകീട്ടോടെ രണ്ട് പൊലീസുകാര്‍ യുവാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. അതിനു ശേഷമാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറിന്റെ നമ്പ ര്‍മാത്രം വച്ച് കേസെടുത്തത്.

അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ചതിനും പരുക്കേൽപ്പിച്ചതിനുമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്തെന്നാണ് പൊലീസ് വാദം. അപകടമുണ്ടായി മൂന്നു ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കേസെടുത്തിരുന്നില്ല. പരുക്കേറ്റ യുവാവിന്റെ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടലില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് കേസെടുത്തില്ലെന്നുമായിരുന്നു തോപ്പുംപടി പൊലീസിന്റെ വിചിത്രവാദം. ഹാര്‍ബര്‍ പാലത്തില്‍ അപകടമുണ്ടാക്കിയശേഷം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കാര്‍ നിര്‍ത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസുകാര്‍, ഇന്‍സ്പെക്ടറാണ് വാഹനത്തിലെന്നറിഞ്ഞതോടെ സ്ഥലംവിട്ടു. തുടര്‍ന്നാണ് കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്തിക്കാന്‍ എഫ്ഐആര്‍ പോലും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതെ പൊലീസ് ഒളിച്ചുകളിച്ചത്.

റോഡിൽ വീണ യുവാവിന്റെ വയറിനുള്ളിൽ നീർക്കെട്ടും കൈക്കുഴയ്ക്കു പരുക്കുമുണ്ട്. പാലത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണു കാർ നിർത്താതെ പോയതെന്നാണു സംഭവം അന്വേഷിച്ച തോപ്പുംപടി പൊലീസ് പറയുന്നത്. അപകടസമയത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിച്ചതിനുള്ള കേസിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാനാണു പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നു. അപകടത്തിനു പിന്നാലെ അതിനു കാരണക്കാരായവരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു വിട്ടയച്ച പൊലീസാകട്ടെ പരുക്കേറ്റ യുവാവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയുമില്ല. അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറിന്റെ നമ്പർ സഹിതം പരാതി നൽകിയിട്ടും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Thoppumpady Police had not take case against Kadavanthra Inspector in accident case