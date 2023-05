പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ യുവതിയുടെ കാറിടിച്ചു; മരുന്ന് വാങ്ങാനിറങ്ങിയ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുലർച്ചെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മരുന്നു വാങ്ങാനിറങ്ങിയ യുവാവ് അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ആഡംബര കാറിടിച്ച് മരിച്ചു. ഡൽഹി മോത്തി നഗർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ആർക്കിടെക്റ്റായ യുവതി ഓടിച്ച വാഹനമാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പലചരക്ക് കടയുടമയായ അജയ് ഗുപ്ത (36) ആണു വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന അശോക് വിഹാർ സ്വദേശിനിയായ ഇരുപത്തെട്ടുകാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. ഗ്രേറ്റർ‌ കൈലാഷിലെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോഴാണ് യുവതിയുടെ കാർ അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. വഴിയരികിലെ ജനറേറ്ററിൽ ഇടിച്ച കാർ നിർത്താതെ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അജയ് ഗുപ്തയെ ഇടിച്ചിട്ടതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുൻവശം തകർന്ന കാറിന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവന്നു.

പുലർച്ചെ 4.08ന് ആണ് പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് അപകടത്തെപ്പറ്റി സന്ദേശം കിട്ടിയത്. പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ, രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടതെന്നു ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഘനശ്യാം ബൻസാൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടു വാഹനത്തിലെയും ഡ്രൈവർമാരെ സംഭവസ്ഥലത്തു കണ്ടില്ലെന്നു വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാറോടിച്ചിരുന്ന യുവതി, പരുക്കേറ്റ അജയ് ഗുപ്തയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

പൊലീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും മൊഴി നൽകാവുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അജയ്. വൈകാതെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു. ബസായ് ദാരാപുർ സ്വദേശിയായ അജയ് ഗുപ്തയ്ക്കു ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളുമുണ്ട്. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു മരുന്നു വാങ്ങാനാണ് അജയ് പോയതെന്നാണു വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അജയ്‌യുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‍‌‌മോർ‌ട്ടത്തിന് അയച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

