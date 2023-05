ന്യൂഡൽഹി∙ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനു ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐ) പ്രസിഡന്റും ബിജെപി എംപിയുമായ ബ്രിജ്ഭൂഷൻ ശരൺ സിങ് മുന്നോട്ട് വച്ച നിബന്ധന അംഗീകരിച്ച് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ. സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയും രാജ്യം മുഴുവൻ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഗുസ്തിക്കാർ നാർകോ ടെസ്റ്റിനു വിധേയരാകാൻ തയാറാണെന്നു ബജ്‌രംഗ് പൂനിയ പറഞ്ഞു.



‘‘നുണ പരിശോധനയ്ക്കായി നാർകോ ടെസ്റ്റിനും പോളിഗ്രാഫി ടെസ്റ്റിനും വിനേഷ് ഫോഗട്ട് മാത്രമല്ല, പരാതി നൽകിയ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും തയാറാണ്. പക്ഷേ ഇതു തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യണം. രാജ്യം അതിന്‍റെ പെൺമക്കൾക്കു സംഭവിച്ച ക്രൂരത അറിയണം’’ – വിനേഷ് ഫോഗട്ട് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകാമെന്ന് ബ്രിജ്ഭൂഷൻ ശരൺ സിങ് അറിയിച്ചിരുന്നു. നുണ പരിശോധനയ്ക്കായി നാർകോ ടെസ്റ്റിനും പോളിഗ്രാഫി ടെസ്റ്റിനും തയാറാണ്. പക്ഷേ, എന്നോടൊപ്പം വിനേഷ് ഫോഗട്ടും ബജ്‌രംഗ് പൂനിയയും ഈ പരിശോധനകൾക്ക‍ു വിധേയരാകണം. രണ്ടു ഗുസ്തിക്കാരും ടെസ്റ്റിനു തയാറാണെങ്കിൽ, മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുക. താനും ഇതിന് തയാറാണെന്ന് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഇതിനു മറുപടിയാണ് ഇന്ന് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നൽകിയത്.

