രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വധഭീക്ഷണി; യുപി സ്വദേശിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

ലക്നൗ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനാണ് ഫോണിലൂടെ രാഹുലിനെ വധിക്കുമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.



കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 25ന് കോൺഗ്രസ് മീഡിയ കൺവീനർ ലല്ലൻ കുമാറിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വധിക്കുമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ലക്നൗവിലെ ചിൻഹട്ട് പൊലീസാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഗോരഖ്പുര്‍ സ്വദേശി മാനോജ് റായ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പ്രതിയെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

