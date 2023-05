പാലക്കാട്∙ പാലക്കാട് പാറക്കുളം പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ യാത്രാദുരിതത്തില്‍ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ കേസെടുത്തു. കലക്ടര്‍ 15 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. 36 കുടുംബങ്ങളാണ് വഴിയില്ലാതെ ചതുപ്പില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നത്‌. മനോരമ ന്യൂസ് വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്ന് ആണ് നടപടി.



എട്ടുവർഷമായി 36 കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിച്ച് കഴിയുകയാണ്. ആവശ്യമായ സൗകര്യം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പലതവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. രോഗികളെ ഉൾപ്പെടെ ചുമന്ന് കൊണ്ടാണ് ചതുപ്പിലൂടെ ഇവരുടെ യാത്ര. ഇതു സംബന്ധിച്ച കലക്ടറുടെ അന്വേഷണം വരുന്നതോടെ യാത്രാദുരിതത്തിന് അന്ത്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോളനി നിവാസികൾ

English Summary: 36 families in swamp without way