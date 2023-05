പെരിയാർ ദേശം കടവിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ താരം മുങ്ങിമരിച്ചു

കൊച്ചി ∙ പെരിയാർ ദേശം കടവിൽ സുഹൃത്തിനൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ താരം മുങ്ങിമരിച്ചു. തേവര എസ്എച്ച് കോളജിലെ ഒന്നാംവർഷ ബിരുദവിദ്യാർഥി സ്റ്റീഫൻ (19) ആണ് മരിച്ചത്.

English Summary: Basketball player drowned while going for a bath with his friend