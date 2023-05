പ്രണയത്തകർച്ച; യുവതിയുടെ പിതാവിനെ വെടിവച്ചു കൊന്ന് പൊലീസുകാരൻ ജീവനൊടുക്കി

ഭോപ്പാൽ∙ പ്രണയബന്ധം തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യുവതിക്കും പിതാവിനും സഹോദരനും നേരെ വെടിയുതിർത്തു. വെടിയേറ്റ പിതാവ് മരിച്ചു. യുവതിയുടെയും സഹോദരന്‍റെയും നില ഗുരുതരമാണ്. യുവാവ് പിന്നീട് ട്രെയിന് മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി.



ദേവാസിൽ പൊലീസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സുഭാഷ് ഖരാദി (26) യാണ് ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയത്. സുഭാഷ് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഷാജാപൂർ ജില്ലയിലെ ജാക്കീർ ഖാന്‍റെ (55) വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ ശേഷം ശിവാനി (25) , പിതാവ് ജാക്കിർ, ശിവാനിയുടെ സഹോദരൻ എന്നിവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. നാടൻ പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സുഭാഷ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചത്.

തുടർന്ന് യുവതിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സുഭാഷ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. ‘‘തന്നെ ചതിച്ചതിനാൽ അവളെ കൊല്ലപ്പെടുത്തി. ഒരിക്കിലും മറക്കാത്ത വേദന അവൾക്ക് നൽകി.’’– സുഭാഷ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ എഴുതി.

സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിന് ശേഷം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് സുഭാഷിന്‍റെ ഛിന്നഭിന്നമായ ശരീരം റെയിൽവെ ട്രാക്കിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത്. പ്രണയബന്ധം തകർന്നതാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമാണെന്ന് പൊലീസ് പറ‌ഞ്ഞു. ആദ്യം സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിദ്ഗധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇൻഡോറിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

