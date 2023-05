വോട്ടർപട്ടിക ‘ശുദ്ധമാക്കാൻ’ കേന്ദ്രസർക്കാർ; ജനന–മരണ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ ബന്ധിപ്പിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ വോട്ടർപട്ടികയെ ജനന–മരണ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കൃത്യമാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതിനുള്ള ബിൽ പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണു സർക്കാരെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസായ ‘ജൻഗണന ഭവൻ’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് വികസന അജൻഡ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യമാണ്. ഡിജിറ്റലായും സമഗ്രമായും ലഭ്യമാകുന്ന സെൻസസ് കണക്കുകൾക്കു ബഹുതല നേട്ടമുണ്ടാകും. അതീവ ദരിദ്രരിലേക്കു വികസനം എത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ സെൻസസ് ഡേറ്റയ്ക്കു കഴിയും. ജനന–മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.

ജനന–മരണ റജിസ്റ്റർ വോട്ടർപട്ടികയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ ഉടൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതുപ്രകാരം, 18 വയസ്സ് തികയുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടും. ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വിവരവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു കിട്ടും. മരിച്ചയാളുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് ഉടനടി നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയാരംഭിക്കും.’’– അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ ബിൽ വരുമ്പോൾ, റജിസ്ട്രേഷൻ‌ ഓഫ് ബെർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആക്ട് 1969 (ആർബിഡി) ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പാസ്‍പോർട്ട്, സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിതരണം തുടങ്ങിയവയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കുമെന്നാണു സൂചന. സെൻസസ് ഡേറ്റ ക്യത്യമല്ലാത്തതിനാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 70 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും അടിസ്ഥാന രാജ്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Bill To Link Birth, Death Data With Electoral Rolls Soon: Amit Shah