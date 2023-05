ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ ഫലം മേയ് 25ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഹയർസെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷാഫലം മേയ്‌ 25ന് ഉച്ചയ്ക്കു മൂന്ന് മണിക്കു പ്രഖ്യാപിക്കും. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പിആർഡി ചേംബറിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതൽ താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഫലം ലഭ്യമാകും.

വെബ്‌സൈറ്റുകൾ

www.keralaresults.nic.in

www.prd.kerala.gov.in

www.result.kerala.gov.in www.examresults.kerala.gov.in www.results.kite.kerala.gov.in

മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

SAPHALAM 2023

iExaMS - Kerala

PRD Live

English Summary: HSS, VHSS results will be published on May 25th