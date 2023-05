കോടികളുടെ അഴിമതിയാരോപണത്തിനിടെ മരുന്നു സംഭരണ ഗോഡൗണിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം; സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?

തിരുവനന്തപുരം∙ മരുന്നിടപാടിൽ കോടികളുടെ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന കേരള മെഡിക്കല്‍ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ മരുന്ന് സംഭരണ ഗോഡൗണുകളിലെ തീപിടിത്തങ്ങളിൽ ദുരൂഹത തുടരുന്നു. കൊല്ലത്തെ ഗോഡൗണിൽ തീപിടിച്ച് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായതിനു പിന്നാലെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ ഗോഡൗണിനും തീപിടിച്ചത്. കൊല്ലത്ത് തീപിടിത്തമുണ്ടായപ്പോൾ മറ്റു ഗോഡൗണുകൾക്ക് സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയില്ലെന്ന് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തം. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ എൻഒസി ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഈ ഗോഡൗണിന്റെ പ്രവർത്തനം.

ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും സാനിറ്റൈസറും ശുചീകരണ ലായനികളും വലിയ തോതിൽ ഗോഡൗണിൽ സംഭരിച്ചിരുന്നു. കാർഡ്ബോർഡുകളും കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. ഇന്നലെയുണ്ടായ മഴയിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലേക്കു വെള്ളം വീഴുകയും അകത്തെ ചൂടേറിയ താപനിലയിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ പുകഞ്ഞ് സാനിറ്റൈസർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കാർഡ് ബോർഡുകളിലേക്കു തീപടർന്നെന്നാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ വിലയിരുത്തൽ. കൊല്ലത്തെ ഗോഡൗണിനും സമാനമായാണു തീപിടിച്ചത്. ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമേ ശരിയായ കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

കുത്തഴിഞ്ഞ സ്ഥാപനമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും സംഭരണം നടത്താനായാണു കോർപറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു നേർവിപരീതമായാണു സ്ഥാപനം സഞ്ചരിച്ചത്. ഭരണം വർഷങ്ങളായി ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള വിമുഖത മൂലം മിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ല.

രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്തെത്തിയത് 9 എംഡിമാരാണ്. നവജ്യോത് ഖോസ, അജയകുമാർ, ബാലമുരളി, ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ, വീണാ മാധവൻ, ഡോ.ചിത്ര, മൂൺമയി ജോഷി, കേശവേന്ദ്ര കുമാർ എന്നിവരാണ് ഈ കാലയളവിൽ എംഡിമാരായി പ്രവർത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ജീവൻ ബാബു ഐഎഎസിനെ എംഡിയായി നിയമിച്ചത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ. മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതലയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

English Summary: Doubts rises over massive fire at godown in Kinfra Park, Thiruvananthapuram