ട്രെയിനിൽ വിദ്യാർഥിനിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: പ്രതി പിടിയിൽ

കാസർകോട്∙ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ആൾ പിടിയിൽ. തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി സ്വദേശി കെ.വി.സനീഷാണ് പിടിയിലായത്. ചെന്നൈയിൽനിന്നു മംഗളൂരുവിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന ചെന്നൈ – മംഗളൂരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നത്. പ്രതിയുടെ ഫോട്ടോ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ചെന്നൈ–മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽവച്ച് ഇയാൾ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണു പരാതി. ഇയാൾ തലശേരിയിൽനിന്നാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിയതെന്നാണു വിവരം. നീലേശ്വരം വരെ യാത്ര ചെയ്ത പ്രതി, പിന്നീട് നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിനി സംഭവം റെയിൽവേ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു.

വിദ്യാർഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ കാസർകോട് റെയിൽവേ പൊലീസാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പ്രതിക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൊലീസ് ഫോട്ടോ പുറത്തുവിട്ടത്.

English Summary: Medical Student Sexually Abused In Running Train At Kasargod: Accused in custody