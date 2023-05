തിരുവനന്തപുരം ∙ തുമ്പയില്‍ തീപിടിച്ച മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസസ് കോര്‍പറേഷന്റെ സംഭരണശാലയ്ക്ക് എന്‍ഒസി ഇല്ലെന്ന് ഫയര്‍ ഫോഴ്സ് മേധാവി ബി.സന്ധ്യ. തീപിടിത്തം തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കെട്ടിടത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷട്ടര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗമായ രഞ്ജിത്തിന് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധനാഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാനാവൂവെന്നും സന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ഫയര്‍ ഓഡിറ്റ് നല്‍കാറുണ്ടെന്നും നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് മറ്റുവിഭാഗങ്ങളാണെന്നും ബി.സന്ധ്യ പറഞ്ഞു.

തുമ്പ കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ മരുന്നു സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ചുമരിടിഞ്ഞാണ് ചാക്ക യൂണിറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിന് (32) ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇടിഞ്ഞുവീണ കെട്ടിടത്തിന് മതിയായ സുരക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഹോളോബ്രിക്സ് കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച കെട്ടിടത്തില്‍ ബീമുകളില്ലായിരുന്നുവെന്നും അതിനാലാവാം ചുമരിടിഞ്ഞതെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ സംഭരണ കേന്ദ്രം കത്തിനശിച്ച നിലയിൽ. ചിത്രം: മനോജ് ചേമഞ്ചേരി ∙ മനോരമ

തീപിടിച്ച കെട്ടിടത്തിന് സമീപം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 16 കോടിയുടെ മരുന്നുകള്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്നും സംഭവം അന്വേഷിക്കുമെന്നും കിൻഫ്ര എംഡി സന്തോഷ് കോശി വ്യക്തമാക്കി.

