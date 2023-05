‘മതം മാറാന്‍ പറഞ്ഞു, പീഡിപ്പിച്ചു’: ‘ദ കേരള സ്റ്റോറി’ കണ്ടശേഷം കാമുകനെതിരെ പരാതിയുമായി കാമുകി

ഖജ്റാന ∙ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’ കണ്ടതിനു പിന്നാലെ കാമുകൻ തന്നെ മതംമാറാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതായി യുവതിയുടെ പരാതി. സംഭവത്തിൽ 23കാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജ്റാനയിലാണ് സംഭവം. ലൈംഗിക പീഡന പരാതിക്കൊപ്പം മതംമാറ്റത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചതിലും യുവാവിനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള യുവാവ് നിലവില്‍ തൊഴില്‍രഹിതനാണ്. ഉന്നതപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ യുവതി ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്. നാല് വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററില്‍ വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താമസം തുടങ്ങി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കുകയും മതംമാറാന്‍ സ്ഥിരമായി നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് തന്നെ മാനസികമായി തളര്‍ത്തിയെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് ‘ദ കേരള സ്റ്റോറി’ കാണാന്‍ പോയത്. വീട്ടിലെത്തിയശേഷം ഇരുവരും തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും യുവാവ് വീടുവിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് യുവതി പൊലീസില്‍ പരാതി നൽകാനെത്തിയതെന്ന് ഖജ്റാന പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary: 'Forcing Me to Change Religion': How Interfaith Love Saga Turned Sour After Watching 'The Kerala Story'