ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മഹാ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുമായി ബിഹാർ ബിജെപി

പട്ന∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ട് ബിഹാർ ബിജെപി ഘടകത്തിന്റെ ഒരു മാസം നീളുന്ന മഹാ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ജൂണിൽ നടക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ റാലികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനു തുടക്കമിട്ട ബിഹാറിലെ 40 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വൻ പ്രചാരണത്തിനാണ് ബിജെപി തയാറെടുക്കുന്നത്.



ആർജെഡി – ജെഡ‍ിയു – കോൺഗ്രസ് – ഇടതു കക്ഷി സഖ്യത്തെ നേരിടാൻ ബിജെപി സർവശക്തിയും പ്രയോഗിക്കും. ബിജെപി എംപിമാരോട് ബൂത്തു തല പ്രചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആർജെഡി – ജെഡിയു കക്ഷികളിലെ വിമത നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്’ അണിയറ നീക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.

അടുത്തിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ജെഡിയു മുൻ അധ്യക്ഷൻ ആർ.സി.പി.സിങ് ജെഡിയുവിൽ അടുപ്പമുള്ള നേതാക്കളെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ നീക്കങ്ങളാരംഭിച്ചു. നിതീഷ് കുമാറിനോടു തെറ്റി ജെഡിയു വിട്ടു രാഷ്ട്രീയ ലോക് ജനതാദൾ (ആർഎൽജെഡി) രൂപീകരിച്ച ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയെ എൻഡിഎയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്.

