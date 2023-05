6 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് ആലപ്പുഴയിൽ അറസ്റ്റിൽ

കുട്ടനാട്∙ 6 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്ത് തെക്കേക്കര മുറിവേലിച്ചിറ വീട്ടിൽ അനിൽ ചാക്കോയെ (23) ആണു പുളിങ്കുന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബെംഗളൂരുവിൽ വിദ്യാർഥിയായ അനിൽ ഉപയോഗത്തിനും വിൽപനയ്ക്കുമായി 2 ദിവസം മുൻപ് എത്തിച്ച എംഡിഎഎയാണ് പിടികൂടിയത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിനു ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.

അമ്പലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പി ബിജു വി.നായരുടെ നിർദേശപ്രകാരം പുളിങ്കുന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്.നിസാം, എസ്ഐമാരായ തോമസ്, ബൈജു, എഎസ്ഐ ബിനുമോൾ ജേക്കബ്, സീനിയർ സിപിഒമാരായ പ്രതീഷ് കുമാർ, ഉല്ലാസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണു ലഹരി പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Police raid, one arrested with MDMA in Kuttand