പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പൂജ: ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട∙ ശബരിമല പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി അനധികൃതമായി പൂജ നടത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഗവി കെഎഫ്ഡിസി കോളനി സ്വദേശി ഈശൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.



കട്ടപ്പന ആനവിലാസം പളനിക്കാവ് കോളനിയിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ (കണ്ണൻ), കേരള വനംവികസന കോർപറേഷന്റെ (കെഎഫ്ഡിസി) ഗവിയിലെ സൂപ്പർവൈസർ രാജേന്ദ്രൻ കറുപ്പയ്യ, വർക്കർ സാബു മാത്യു എന്നിവർ നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

പച്ചക്കാനം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ കൽത്തറയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പൂജ നടത്തുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തൃശൂർ തെക്കേക്കാട്ട് മഠം നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂജ നടത്തിയത്.

English Summary: One More Arrested for Sabarimala Ponnambalamedu Illegal Pooja