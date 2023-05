പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കും; 81 താത്കാലിക ബാച്ച്

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വർധന അതേപടി തുടരാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. 81 താൽക്കാലിക ബാച്ചുകളുണ്ടാകും. മാർജിനൽ സീറ്റ് വർധനവും അതേ രീതിയിൽ തുടരും.

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ് ജില്ലകളിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ 30% സീറ്റ് വർധനവ് ഉണ്ടാകും. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 20% സീറ്റ് വർധനവും. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 10% കൂടി മാർജിനൽ വർധനവ് അനുവദിക്കും. കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ 20% സീറ്റ് വർധനവ് വരും.



