'സർവീസ് നിർത്തി സമരത്തിനില്ല'; ഒരുവിഭാഗം ബസ് ഉടമകൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവച്ചുള്ള സമരത്തിനില്ലെന്ന് ഒരുവിഭാഗം ബസ് ഉടമകൾ. അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരസമരം നടത്തുമെന്ന് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെ‍ഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ.തോമസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരാഹാരം കിടക്കും. ബസുടമ സംയുക്ത സമിതി ജൂൺ 7 മുതൽ ബസ് സർവീസ് നിർത്തി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അടുത്തമാസം ഏഴു മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരമെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാനിരക്ക് ഉടൻ കൂട്ടണമെന്നതാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുടമകളുടെ മുഖ്യ ആവശ്യം. കെഎസ്ആർടിസി പ്ലസ്ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യനിരക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ സർക്കാർ നികുതിയിളവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വകാര്യബസ്സുകൾക്ക് ഒരാനുകൂല്യവും നൽകുന്നില്ലെന്ന് ബസ്സുടമകൾ പറയുന്നു.

English Summary: One group of private bus owners not ready to stop the service as part of strike