മണിപ്പുരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം: ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; രണ്ടുപേർക്ക് പരുക്ക്

മണിപ്പുർ∙ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട ശാന്തതയ്ക്കുശേഷം മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അക്രമത്തിനിടെ, ബിഷ്ണുപുർ ജില്ലയിൽ 29 കാരനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. ജില്ലയിലുണ്ടായ മറ്റൊരു വെടിവയ്പ്പിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ബിഷ്ണുപുർ, ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ്, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് എന്നീ ജില്ലകളിലെ കർഫ്യൂ ഇളവ് ജില്ലാ അധികാരികൾ റദ്ദാക്കി. നേരത്തേ കർഫ്യൂവിൽ രാവിലെ 5 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 വരെ ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു.



ബിഷ്ണുപുർ ജില്ലയിലെ മൊയ്‌റാംഗിലെ ഏതാനും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു സമുദായത്തിലെ ആയുധധാരികളായ യുവാക്കൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങി. ഇതിനിടെയാണ് തോയ്ജാം ചന്ദ്രമണി (29) എന്നയാൾ വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ചന്ദ്രമണിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

യുവാവിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന്, പ്രദേശത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധിക അർധസൈനികരെയും പൊലീസിനെയും വിന്യസിച്ചു. അക്രമികൾ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ബിഷ്ണുപുരിലെ ഫൗബക്‌ചാവോയിലെ മൂന്നു വീടുകൾ കത്തിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികാരമായി മറ്റൊരു സമുദായത്തിലെ യുവാക്കൾ നാലു വീടുകൾ കത്തിച്ചു.

തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ മെയ്തെയ് വിഭാഗവും കുകി ഗോത്ര വിഭാഗവും ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെയാണ് വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടായത്. മണിപ്പുരിലെ 16 ജില്ലകളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും അക്രമം ബാധിച്ചതോടെ മേയ് 3 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമാണ്. അനിശ്ചിതകാല കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 11 ജില്ലകളിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവും കലുഷിതവുമായ 23 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേഖലകളിൽ സേന, അസം റൈഫിൾസ്, ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി എന്നിവയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചില മേഖലകളിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അക്രമങ്ങൾ നേരിടാൻ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സേനയെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മണിപ്പുർ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ബിരേൻ സിങ് പറഞ്ഞു. അക്രമത്തിൽ ഇതുവരെ 71 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 300 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഏകദേശം 1,700 വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. 200 ലധികം വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

