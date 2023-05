തിരുവനന്തപുരം∙ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ സഹപാഠി പൊള്ളലേൽപിച്ചു. ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചതും ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരു ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ആയിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നാലംഗ സമിതിയെ കോളജ് ചുമതലപ്പെടുത്തി. റാഗിങിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംഭവമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.



English Summary: A student was burnt by her classmate in the vellayani agricultural college hostel