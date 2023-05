ബഹളംവച്ച കുട്ടികളെ കല്ലെറിഞ്ഞു; ചോദിക്കാൻ പോയ മധ്യവയസ്കന് മർദനം, ദാരുണാന്ത്യം

കോഴിക്കോട്∙ വടകരയില്‍ അയൽവാസിയായ യുവാവിന്റെ അടിയേറ്റ് വയോധികൻ മരിച്ചു. ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ തറോപ്പൊയിൽ ചിറാക്കണ്ടി നാണു (65) ആണ് മരിച്ചത്. അയൽവാസി മലയിൽ വിജേഷി( 34 )നെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് രണ്ടു തവണ വിധേയനായ നാണു വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. കർഷക തൊഴിലാളിയായിരുന്നു.

കിണർ വറ്റിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് അയൽ വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ നാണുവിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഒച്ചവച്ച് കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന വിജേഷ് കുട്ടികളെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞതായി പറയുന്നു. ഇത് ചോദിക്കാൻ പോയ നാണുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ വിജേഷ് ചവിട്ടിയതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ബഹളം കേട്ട് എത്തിയവർ ബോധരഹിതനായി നാണു വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ ആയഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വടകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സംഭവം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയ പൊലീസ് വിജേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി. പ്രിന്റിങ്ങ് പ്രസിലെ ജോലിക്കാരനാണ് വിജേഷ്. ഗവ. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഭാര്യ: ലീല. മക്കൾ: ലിജിത, ലിജി, ലിജിത്ത്. മരുമക്കൾ: ചന്ദ്രൻ (കോട്ടപ്പള്ളി), രാജീവൻ (കാക്കുനി).

English Summary: A middle-aged man died after being beaten up by his neighbor in Vadakara