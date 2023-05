ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുക്കം; യോഗം ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ബിജെപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കും. വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ചർച്ചയാകും.



ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്,ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത്, ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശര്‍മ, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ, നാഗാലാൻഡ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി യാന്തുങ്കോ പാറ്റൺ, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സാഹ തുടങ്ങിയവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

അതേസമയം, അടുത്തവർഷത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സംയുക്ത തന്ത്രം ചർച്ച ചെയാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ജൂൺ 12 ന് പട്‌നയിൽ യോഗം ചേരും. 18 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ‘‘ഇത് കേവലം മുന്നൊരുക്കത്തിനുള്ള യോഗമാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രധാന യോഗം പിന്നീട് ചേരും.’’ – പ്രതിപക്ഷത്തെ മുതിർന്ന നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്‍റെ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കണ്ടിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നതിന് തീരുമാനമായത്.

സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും യോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിതീഷ് കുമാർ പദ്ധതിയിടുന്നു, കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുന്ന മമത ബാനർജി, അരവിന്ദ് കേജ്​രിവാൾ, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

