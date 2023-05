മൈസുരുവിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു; നാലു വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ 10 മരണം

മൈസുരു∙ ടി.നരസിപുരയിൽ സ്വകാര്യ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് പത്തു പേർ മരിച്ചു. മൂന്നു പേർക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. മരിച്ച പത്തു പേരും കാർ യാത്രക്കാരാണ്. ഇതിൽ നാലുവയസ്സുകാരനും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊല്ലേഗൽ – ടി.നരസിപുര സംസ്ഥാനപാതയിൽ കുറുബൂരു ഗ്രാമത്തിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് അപകടം.

ബെള്ളാരി സംഘനക്കലിൽനിന്നു മൈസുരുവിലെ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മരിച്ച ജനാർദ്ദന (45), ശശികുമാർ (24), പുനീത് (4) എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്ഥിരം അപകടമേഖലയായ ഇവിടെ കാർ എതിരെ വന്നു ബസിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റവരെ മൈസുരുവിലെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



English Summary: Car and bus collides in Mysure, many died