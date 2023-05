ശ്രീനഗര്‍∙ ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ബസ് പാലത്തില്‍ നിന്ന് മറിഞ്ഞുവീണ് പത്തുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 55 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ജമ്മു–ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ ഝജ്ജര്‍ കോട്​ലിക്കടുത്ത് വച്ചാണ് ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. ബിഹാര്‍ സ്വദേശികളായ 75 യാത്രക്കാരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. വൈഷ്ണോദേവി ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ തീര്‍ഥാടകരുമായി അമൃത്സറില്‍ നിന്ന് കട്‍രയിലേയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ബസാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. സിആര്‍പിഎഫും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് ഉടന്‍ തന്നെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി.



English Summary: Several dead As bus with Bihar pilgrims to Vaishno Devi falls Into Jammu Gorge