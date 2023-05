‘റവന്യൂ ഓഫിസുകളുടെ മുകളിൽ വട്ടമിട്ടു പറക്കാൻ ഒരു ഏജന്റിനെയും ഇനി അനുവദിക്കില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ റവന്യൂ ഓഫിസുകളുടെ മുകളിൽ വട്ടമിട്ടു പറക്കാൻ ഒരു ഏജന്റിനെയും ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ.രാജൻ. 25 സെന്റുവരെ ഭൂമി തരം മാറ്റാൻ പൈസ നൽകേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കലിന് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. റവന്യൂ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വലിയ ക്യാംപെയ്ൻ നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും.



അഴിമതിക്കാരെ പിടികൂടിയാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്ന രീതിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വില്ലേജ്, താലൂക്ക്, ആർഡി ഓഫിസുകളിൽ മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഉന്നത റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നവംബർ ഒന്നോടെ റവന്യൂ ഓഫിസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കും. വില്ലേജ് ഓഫിസുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജൂൺ അഞ്ചിന് സർവീസ് സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തും. റവന്യൂ ഓഫിസുകളിൽ മന്ത്രിയും സെക്രട്ടറിയും അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏകീകരിച്ചശേഷം നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും.

27 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സ്വയംഭരണ പരിശീലന സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ എംബിഎ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളായ ഭൂസംരക്ഷണം, ജല സംരക്ഷണം, ദുരന്തനിവാരണം എന്നീ നയങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ഗവേർണൻസ്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, റിവർ ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് ദ്വിവത്സര എംബിഎ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: No more agents will be allowed to hover over revenue offices says revenue minister