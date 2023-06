വീടിനു സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് അപകടം; കടലുണ്ടിയിൽ പതിനാറുകാരൻ മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്∙ കടലുണ്ടിയിൽ വീടിനു സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണു വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. ചാലിയം ചാലിയപ്പാടം വെള്ളേക്കാട് പരേതനായ പച്ചാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ആദിൽ (16) ആണു മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 5നാണു അപകടമുണ്ടായത്. സമീപവാസികൾ ഉടൻ കരയ്ക്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ചാലിയം ഉമ്പിച്ചി ഹാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ജയിച്ചു പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കും. അമ്മ: ഗീത. സഹോദരി അമൃത.



English Summary: Student dies after Falling into Water logged area in Kozhikode