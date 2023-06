കാസർകോട്∙ ചിത്താരിയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ട്രാക്ടർ നീക്കി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പാടത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രാക്ടർ ട്രാക്കിന് കുറുകെ കുടുങ്ങിയത്. രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ട്രാക്ടർ കുടുങ്ങി കിടന്നെന്നാണ് വിവരം. റെയിൽവേ പൊലീസും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ചേർന്നാണ് ട്രാക്ടർ നീക്കിയത്. ട്രാക്ടർ അനധികൃതമായി കയറ്റിയതാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

English Summary: Tractor gets stuck on railway track in Kasaragod