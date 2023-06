റോഡ് ക്യാമറകൾക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ യൂത്ത് ലീഗ്; 100 മീറ്ററിനു മുൻപേ അപായ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കും

മലപ്പുറം∙ റോഡ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കരാർ നൽകിയ ഇടത് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ ക്യാമറകൾക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ്. ഈ മാസം അഞ്ചിന് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുക. പ്രതിഷേധതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമറയുടെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും റോഡിൽ 100 മീറ്റർ ദൂരത്ത് അപായ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം.



കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് റോഡ് ക്യാമറാ കരാറിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് രേഖകൾ സഹിതം പുറത്തു വന്നിട്ടും വസ്തുതാപരമായ പ്രതികരണം നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതു തന്നെ കുറ്റം ചെയ്തെന്നു സമ്മതിക്കലാണെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊടിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും മുണ്ടുമുറുക്കി ജീവിക്കുന്ന പൊതുജനത്തിന്റെ പണം കൂടിയാണ് സംഘം ചേർന്ന് കൊള്ളയടിക്കുന്നത്. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരക്കാനും കൈകോർക്കാനും യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

യോഗത്തിൽ സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഫിറോസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ട്രഷറർ പി. ഇസ്മയീല്‍, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ മുജീബ് കാടേരി, ഫൈസല്‍ ബാഫഖി തങ്ങള്‍, അഷ്റഫ് ഇടനീര്‍, കെ.എ. മാഹിന്‍, സെക്രട്ടറിമാരായ സി.കെ. മുഹമ്മദലി, ഗഫൂര്‍ കൊല്‍ക്കളത്തില്‍, ടി.പി.എം. ജിഷാന്‍, ദേശീയ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ടിപി അഷ്‌റഫലി പ്രസംഗിച്ചു.

