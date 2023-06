രക്തം നൽകാനായി ഓടിയെത്തി ഒഡീഷക്കാർ; വേദനയിലും ആശ്വാസം നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രം

ഭുവനേശ്വർ∙ നിരവധി ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ അതിദാരുണമായ ട്രെയിൻ അപകടമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒഡീഷയിൽ സംഭവിച്ചത്. പരുക്കേറ്റവർക്കു സഹായമേകാനായി ജനങ്ങള്‍ ആശുപത്രികളിലേക്കു ഒഴുകിയെത്തുകയാണെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‌രക്തം ദാനം ചെയ്യാനായി ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവരുടെ ചിത്രം എഎൻഐയാണു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായ നാട്ടുകാരും എഎൻഐയോട് പ്രതികരിച്ചു. അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ താൻ സമീപപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നെന്നും മുന്നൂറിന് അടുത്ത് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും പ്രദേശവാസിയായ ഗണേഷ് പറഞ്ഞു.



ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ 238 മരണമാണു ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 650ൽ ഏറെ പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. പാളം തെറ്റിയ കോച്ചുകളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. നിരവധി പേർ തകർന്ന കോച്ചുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ബാലസോർ ജില്ലയിലെ ബഹനാഗ ബസാർ സ്റ്റേഷനു സമീപം പാളം തെറ്റി തൊട്ടടുത്ത ട്രാക്കിലേക്കു മറിഞ്ഞ ബെംഗളൂരു – ഹൗറ (12864) സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസിലേക്ക് കൊൽക്കത്തയിലെ ഷാലിമാറിൽനിന്നു ചെന്നൈ സെൻട്രലിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന കൊറമാണ്ഡൽ എക്സ്പ്രസ് (12841) ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. മറിഞ്ഞുകിടന്ന കൊറമാണ്ഡൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ട്രാക്കിലൂടെ വന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും ഇടിച്ചുകയറിയത് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതമിരട്ടിപ്പിച്ചു.

